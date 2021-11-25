Türkiye Gazetesi

Tezkereye 'hayır' oyu vermesi sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na takdir mesajı gönderen terör örgütü PKK’dan şimdi de 'helalleşme' açıklaması geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu, tartışmaya sebep olan helalleşme çağrısında "Diyarbakır hapishanesi mahkûmlarıyla helalleşeceğiz" ifadesi ile dikkat çekmişti. Kılıçdaroğlu’nun "Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım" sözlerini değerlendiren PKK’nın sözde yöneticilerinden Mustafa Karasu, 'özerklik' şartı sundu.

"KÜRT HALKININ VARLIĞI TANINMALIDIR"

Teröristbaşı Mustafa Karasu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 'helalleşme' sözlerini "Helalleşme olacaksa Kürt halkının öz yönetimi tanınacak. Özerkliği tanınacak" sözleri ile değerlendirdi.

Helalleşmeye hazır olduklarını ancak bunun kuru kuruya olmayacağını söyleyen teröristbaşı Mustafa Karasu "Helalleşme olacaksa Kürt halkının varlığı, özgürlüğü tanınmalıdır. Helalleşme olacaksa böyle olmalıdır. Böyle helalleşmeye biz varız. Helalleşebiliriz. Türkiye sınırları içinde özgür ve demokratik yaşamak istiyoruz. Kürt halkının talebi bu" diye konuştu.

İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'helalleşme' tepkisi: Önce hesaplaşalım Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce "Biri 'Helalleşelim' diyor, siyaset meydanı hesaplaşma yeridir" dedi.

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na helalleşme tepkisi: Sen önce benim başörtülü kızlarımdan helalleş Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin çok önemli açıklamalarda bulunuyor.