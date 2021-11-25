Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

Dolarda yaşanan hareketliliği bahane ederek Türkiye’yi karıştırmak isteyen iş birlikçiler, yine sahneye çıktı. Bazı marjinal gruplar Ankara, İstanbul ve İzmir’de tencere-tava protestosu gerçekleştirdi. Bu grupların eylemine vatandaş rağbet göstermezken, polisin müdahalesi sonrası eylemler son buldu.

Sosyal medyadan örgütlenen eylemciler arasında terör örgütü PKK sempatizanları ve LGBT’li gruplar da yer aldı. Vatandaşları sokağa çıkmaları için kışkırtan eylemciler, sokakta beklediğini bulamazken, sosyal medyada da halkın tepkisiyle karşılaştı. Vatandaşlar, Twitter’dan ‘DevletiminYanındayım’ paylaşımda bulundu.

YAŞAR: KURLA HÜKÛMET TAYİN EDİLMEYECEK

Protesto gösterilerinin sürdüğü saatlerde siyasilerden de sosyal medya üzerinden paylaşım yapıldı. MHP Genel Başkan Yardımcılarından Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter ve Yaşar Yıldırım’dan, ‘DevletiminYanındayım’ mesajları atıldı. Yaşar ayrıca “Dövizle, kurla hükûmet tayin edilmeyecek, İstiklal mücadelesi borsalara kurban gitmeyecek! Paradan para kazanan baronlar devletin iflas etmesinden medet uman satıklar, hödükler, namertler galip gelemeyecek! Kudretli Türk’ün hizmetinde” dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu, "Çare sokak değil sandıktır" dedi.

MİLLET İTTİFAKI’NDA YİNE ÇATLAK

Öte yandan, Millet İttifakı’na dâhil partiler, gösteriler karşısında farklı tutum sergiledi. İyi Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu “‘Halk sokağa’ hareketine, hükûmete karşı olduğumuz kadar karşıyız. Bu gibi işler hiçbir hayra yaramaz... Çare sokak değil sandıktır” açıklamasını yaparken, CHP milletvekilleri sosyal medyadan sokak eylemlerine destek verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, ‘hükûmetistifa’ mesajını paylaştı.

İttifaka yakın duran Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Bu iş sokakta değil, sandıkta çözülür! Sizi sokağa çağıranlara kulak asmayın, tuzağa düşmeyin!” ifadelerini kullandı.

PROVOKASYON YAPAN 271 HESABA İNCELEME

Emniyet Genel Müdürlüğü, döviz kurlarında gerçekleşen dalgalanmaları manipüle ederek, halkı sokağa çağıran içeriklerin yanı sıra, manipülatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 271 hesapla ilgili çalışma yapılarak, yasal işlem başlattı.

Merkez Bankası'nın dolar satmaması İngiliz'e dert oldu Türkiye ekonomisi üzerinde oynanan oyunlar, döviz kurundaki son yükseliş olayında da bir defa daha ortaya çıktı. Bunun bir örneği olan İngiliz finansçı Timothy Ash, sosyal medya hesabından olay bir yorumda bulundu.

Dolar yükseldi, fırsatçı zamma kalkıştı ATO Başkanı Baran, maliyet artışlarını gerekçe gösteren bazı üreticilerin imzalanmış sözleşmelere riayet etmeyerek toptancı ve dağıtıcıları zor durumda bıraktığını söyledi.