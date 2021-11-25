Türkiye Gazetesi

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 24 Mart 2020’de araç ve yaya geçişlerine kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı 9 Ekim’den itibaren yeniden açıldı. Gümrük kapısının açılmasıyla beraber Muhteşem Cuma indiriminden faydalanmak isteyen İranlı turistlerde soluğu Van’da aldı.

OTELLERDE DOLULUK ORANI YÜZDE 90

Muhteşem Cuma için Kapıköy Gümrük Kapısı durağında yoğunluğa sebep olan İranlı turistler akın akın gelmeye devam ediyor. 3 gün sürecek olan indirim günleri için Van’a gelen İranlılar nedeniyle otellerde doluluk oranı yüzde 90’a ulaştı. Gümrük kapısından geçen İranlı turistler Van’ı çok sevdiklerini ve alışveriş yapmak için geldiklerini söylediler.

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