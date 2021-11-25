İzmir'in Bayındır ilçesinde uyuşturucu operasyonu gerçekleşti. Operasyonda 3 kilo 200 gram esrar, 20 gram metamfetamin, 187 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul-İzmir uyuşturucu hattına 3 sanığa hapis cezası İstanbul-İzmir uyuşturucu hattına 3 sanığa hapis cezası İstanbul’dan İzmir’e uyuşturucu getiren organize çete, İzmir Narkotik Şube ekiplerince yakalandı. İzmir ve İstanbul’da toplamda 354 kilogram uyuşturucuyla yakalanan ve İzmir’de yargılanan sanıklardan 3’ü etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak 8 ve 9 yıl arasında hapis cezası aldı. 2 sanık ise beraat etti.