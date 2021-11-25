Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 363 bin 43 test yapılırken 24 bin 467 vaka belirlendi. Koronavirüsten 222 kişi hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 29 bin 639 oldu.

BAKAN KOCA'DAN ÖNEMLİ ÇAĞRI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Hayatın bir süre daha salgın koşullarında devam edeceği gerçeğine alışmamız gerekiyordu. Bu adaptasyonu çoğumuz sağladık. Bir kısmımızsa, salgın yokmuş gibi davranmayı seçiyor. Hepimiz için doğru olan, hayatı normale yaklaştırırken salgınla mücadelenin şartlarına da uymaktır." çağrısında bulundu.,,



AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 90,45, 2'nci doz ortalaması yüzde 80,94 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 56 milyon 144 bin 78, 2'nci dozda 50 milyon 240 bin 356 ve 3'üncü dozda 12 milyon 46 bin 728 olmak üzere toplam 119 milyon 844 bin 933 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.



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