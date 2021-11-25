Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), kadın ve kız çocuklarının aile bireyleri tarafından öldürülmesine ilişkin rapor hazırladı. Buna göre 2020 yılında 47 bin kadın veya kız çocuğu ailesi veya yakınları tarafından öldürüldü. Bu, ortalama olarak her 11 dakikada 1 kadın veya kız çocuğunun öldürüldüğü anlamına geliyor.

EN ÇOK CİNAYET ASYA'DA

Dünyanın her yerinde kadınların toplumsal cinsiyete dayalı şiddetten etkilenmekte olduğunu belirtildi. En fazla kadın cinayeti işlenene kıtalarda aktarıldı. Asya, 18 bin 600 kadın cinayeti ile zirvede yer aldı. Afrika ülkelerinde ise kadın cinayetleri, kadın nüfusunun büyüklüğüne göre en yüksek yüzdeye sahip oldu. Dünya çapındaki bütün cinayetlerde saldırganların çoğunun erkek olduğu aktarıldı. Ayrıca kadınların en çok evlerde öldürüldüğü belirtildi.



PANDEMİDE KADIN CİNAYETLERİ ARTTI

Öte yandan, raporda, Covid-19 kısıtlamaları döneminde cinayetlerin daha da arttığı belirtildi. 2019'dan 2020'ye kadar olan yıllık ortalama sayısı, Batı'da yüzde 11 ve Güney Avrupa'da yüzde 5'lik bir artış gösterdi. Kuzey Amerika'da bu oran yüzde 8, Orta Amerika'da yüzde 3 ve Güney Amerika’da ise yüzde 5 yükseldi.



Bir kadın cinayeti daha! 500 lira nafaka ödememek için dehşeti yaşattı Gaziantep'te başanma davası süren kadının 500 lira nafaka talep etmesini kabullenemeyen cani koca, talihsiz kadını 12 bıçak darbesiyle ağır yaralamıştı.



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