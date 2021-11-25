Türkiye Gazetesi

Brezilya'da geçtiğimiz aylarda kahve ağaçlarını don vurdu. Arından kahve tedarikinde sıkıntılar yaşandı. Bunun üstüne döviz kurlarının da yükselmesi, kahve ithalatında yaşanan sıkıntıya adeta tuz biber oldu. Buna bağlı olarak kahve fiyatlarında gözle görülür artış yaşandı.



"STOKÇULAR VAR"

Duruma ilişkin konuşan İzmir Kuru Kahveciler, Kuru Yemişçiler ve Baharatçılar Esnaf Odası Başkanı İlyas Gönen "Fiyatlardaki artış kahveci esnafını zor duruma düşürdü. Vatandaşlar, düşük fiyattan kalitesiz kahve satanlara yöneldi. Bütün bunların yanı sıra küresel kahve firmaları, stok yaparak tedarik zincirine engel koydu. Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan Türk kahvesi zor günler yaşıyor" dedi.



"İTHALATTAKİ YAN GİDERLER AZALTILSIN"

Gönen "Bizim talebimiz, en azından ithalattaki bu yan giderlerin azaltılması ve kahvenin ülkemize girişinin kolaylaşması. İnsanımızın bir kahve keyfi var, bu keyif kaçmasın. Kahve altınla, dolarla yarışıyor. Petrolden sonraki en büyük yatırım aracı olduğu için ne yazık ki stok konusu da bir problem. Global kahve markaları, kahveleri stoklayarak tek elden piyasaya hakim olmak istiyor. Bu yüzden de kahve fiyatlarının ve kıtlığının önüne geçilemiyor. Biz halkımıza sesleniyoruz, inanın bizim keyfimiz sizden daha fazla kaçtı. Yetkililerden ithalat masraflarının düzenlenmesini istiyoruz. İnsanlarımızın kahve keyifleri daha fazla kaçmasın" ifadelerini kullandı.



"AMBALAJI BİLE AVROYLA ALIYORUZ"

"Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardı, 80 yıla çıktı" diyen Başkan Gönen, konuşmasını şöyle noktaladı: Bizim de halkımızın da neşesi kaçmasın. Sunduğumuz kahve ambalajlarını avro, kahveleri dolarla alıyoruz. Ben yetkililerin bu kahve fiyatlarına el atacaklarına inanıyorum. Çünkü ithalatçılar da buna göre kendilerini ayarlıyorlar. Ben 50 çuval sipariş veriyorum, 15 çuval kahveyi zor tedarik edebiliyorum. Bunların fiyatlarının düşmesini bekliyor ve umuyoruz



Kahve fiyatları her geçen gün artıyor Pandemi dönemi ve doğal afetler sebebiyle kahve yetiştirici ülkeler yeterli verim alamayınca kahve fiyatları yüzde 40 ile 45 arasında arttı.



Kahve tiryakilerine kötü haber: ‘Yüzde 60’ı tükeniyor’ Son dönemde yapılan çalışmalarda iklim değişikliğinin çevresel ve sosyolojik etkileri incelenirken, ABD’de gıda, özellikle de kahve üzerindeki etkisi üzerine bir çalışma gerçekleştirildi. New York ve Michigan State Üniversitesi bilim insanları tarafından ortak gerçekleştirilen çalışmada, “Yüksek kaliteli kahve türlerinin yüzde 60'ının iklim değişikliğinin olumsuz etkileri nedeniyle yok olma riskiyle karşı karşıya olduğu gözüküyor" denirken, “Muhtemelen hayatımızın geri kalanında her gün kahveye daha fazla para ödeyeceğimiz anlamına geliyor” açıklamasında bulunuldu.