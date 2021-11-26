Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Rusya Federasyonu’nun Kuzbass bölgesindeki bir madende gerçekleşen kaza sonucunda en az 52 kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Rusya Federasyonu halkının kederini paylaşıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rusya Federasyonu Hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz” denildi.

Rusya'da maden kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı var Rusya'da kömür madeninde çıkan yangında en az 11 kişi öldü. 40’tan fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Madende hala onlarca kişinin ise mahsur kaldığı tahmin ediliyor.