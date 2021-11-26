Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

10 elçinin, serbest kalması için küstahça bildiri yayınladığı Kavala'nın bugün serbest kalmasını umut eden Batı, aksi hâlde hüküm giyip uzun süre cezaevinde kalacağını savunuyor. Duruşma öncesi dolar kurundaki spekülatif artış yaşanması dikkat çekerken Türk ekonomisine benzer bir saldırı ABD'li rahip Brunson için yapılmıştı. Türkiye’de son 30 yıllık dönemde yaşanan tüm kitlesel provokasyonların merkezindeki isim olan Osman Kavala, Batılı ülkelerden gelen milyarlarca doların PKK’ya transferine aracılık ediyor. Kavala, kendisine ait İki Nokta Bilişim Hizmetleri aracılığı ile Türkiye’nin taşra bölgelerine ait Coğrafi Kodlama Haritası (Geocode) çıkardı. Ülkenin tüm enerji merkezleri ve nakil hatları, ilaç, gıda, kömür başta olmak üzere tüm lojistik alanlara ilişkin hazırlanan haritanın kendi alanında ilk olduğu ve harici ülke ve unsurlarla paylaşıldığı kaydedildi.



'Kızıl Soros' lakaplı Osman Kavala

28 ŞUBAT’TA ORDUYA SIZDI

Osman Kavala, 28 Şubat döneminde Türk Silahlı Kuvvetlerine de sızdı. Daha sonra ASELSAN tarafından millîleştirilen MİKES (Mikrodalga Elektronik Sistemler San. ve Tic. AŞ) aracılığı ile (İsrailli bir ortak şirketle birlikte) savaş uçaklarının yazılım ihalesini kazanan Kavala, süreçte yaşanan aksamalar ve düşen uçak sayısının artması sebebiyle daha sonra saf dışı edilmişti.

Döviz atağı kılıflı Kavala'yı kaçırma planı Batılı ülkelerin Osman Kavala ısrarına dikkat çeken araştırmacı-ekonomist Bartu Sorel, Kavala'nın 'kurtarma stratejisi' dahilinde yurt dışına çıkarılması ve Belçika, Almanya veya Fransa'da kurulacak yeni bir merkezde Türkiye karşıtı faaliyetlerde bulundurulma amacı güdüldüğünü belirtti.

Suç dosyası kabarık: Her taşın altından Kavala çıkıyor Erdoğan’ın ‘Soros artığı’ dediği Osman Kavala’nın adı, ilk olarak 2006 yılında işlenen Rahip Santora cinayeti ile duyuldu. 2015’teki darbe girişimine kadar sayısız karanlık eylem ve olayla devam etti.

Kavala bahane, hedef kuşatma Türkiye karşıtlarının atağa geçtiğine dikkat çeken Cumhur İttifakı üyeleri, "Osman Kavala olayını bahane ederek kuşatma planı yapıyorlar. Dışarıda AB ülkeleri Fransa ve Yunanistan’ın başı çektiği bir grup… İçeriden de CHP, İyi Parti ve HDP" uyarısında bulunuyor.