Türkiye Gazetesi

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik başlattığı operasyon kapsamında örgüt adına faaliyette bulunduğu ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı ileri sürülen kişilerin adresleri tespit edildi.

ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ OPERASYON

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında gözaltı kararı verilen 17 kişinin evlerine özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi. Kapıları koçbaşıyla kırarak evlere giren ekipler, buralarda aramalar yaptı.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.