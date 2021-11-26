Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Ege Ordusu Komutanlığı'na geldi.
BÖLGEDEKİ BİRLİKLERİ İNCELEME VE DENETLEMELERDE BULUNDU
Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Ali Sivri tarafından karşılanan Akar, tören kıtasını selamladı, şeref defterini imzaladı. Komutanlığın faaliyetlerine ilişkin brifing alan, buradaki bilgiler kapsamında talimatlar veren Bakan Akar, bölgedeki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.