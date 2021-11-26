Türkiye Gazetesi

Meteoroloji , bir süredir kar ve karla karışık yağmurun etkisinde olan Doğu Anadolu Bölgesi'nde, aralıklı olmak üzere söz konusu etkinin devam edeceğini bildirdi.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE SEYREDECEK

12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan yağışlar akşama kadar yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde etkisini sürdürecek.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık, sıfırın altında olmak üzere Kars ile Ardahan'da 1 derece kaydedildi. Gece sıcaklık Erzurum'da sıfır, Ağrı'da 1, Erzincan'da 4, Iğdır'da 5, Tunceli'de 6 derece ölçüldü.

Gün içindeki en yüksek sıcaklığın ise Erzincan ve Tunceli'de 11, Iğdır'da 8, Ağrı'da 7, Erzurum ve Kars'ta 5, Ardahan'da 3 derece olması bekleniyor.

Meteoroloji'den 2 bölgeye kuvvetli yağış uyarısı Meteoroloji, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyıları için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den 4 ile kar uyarısı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden peş peşe açıklamalar geldi. Meteoroloji, 4 il için kar yağışı uyarısında bulunurken, kuvvetli yağışların etki göstereceği şehirler için 'Sarı kodlu' uyarıda bulundu.