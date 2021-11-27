Türkiye Gazetesi

Türk demokrasi tarihindeki en kötü ve acı hadiselerden biri olan 27 Mayıs darbesinin tüm izlerinin toplum, siyaset ve devlet hayatından silinmesine yönelik bir adım daha atıldı. 27 Mayıs 1960 Askerî Darbe Mağdurlarının Zararlarının Tazmini Amacıyla Kurulan Komisyon, mağdurlara manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Adalet Bakan Yardımcısı ve Komisyonun Başkanı Zekeriya Birkan, 27 Mayıs 1960 askerî darbesinin, çok partili hayata geçtikten sonra millet iradesine karşı yapılmış ilk darbe olduğunu belirtti.

TBMM tarafından daha önce Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu’nun itibarlarının iade edildiğini, mezarlarının Yassıada’dan İstanbul’daki anıt mezara taşındığını hatırlatan Birkan, Yassıada’nın Demokrasi ve Özgürlükler adasına dönüştürüldüğünü söyledi. Meclis tarafından 27 Mayıs darbesinin hâlâ devam eden neticelerinin ve hukuk dünyasında varlığını koruyan kanun ve kararlarının ortadan kaldırılmasının sağlandığını anlatan Birkan, kanunla, Millî Birlik Komitesinin çıkardığı 1 sayılı Kanun’un Yüksek Adalet Divanı ve Yüksek Soruşturma Kurulunun kuruluşuna dayanak olan maddesinin ve 1924 Anayasası’nda var olan müsadere yasağına istisna getiren maddesinin yürürlükten kaldırıldığını kaydetti.

DÖRT AY İÇİNDE ÖDENECEK

Zekeriya Birkan kanunla, Yüksek Soruşturma Kurulu ile Yüksek Adalet Divanı tarafından haklarında soruşturma ve kovuşturma yürütülenlerin bu soruşturma ve kovuşturmalar sebebiyle uğradıkları manevi zararların ve bu kişilerin mal varlığı değerlerinin müsadere edilmesinden kaynaklanan maddi zararlarının hazine tarafından karşılanacağının düzenlendiğini bildirdi. Bu amaçla 13 Ekim 2020’de başkanlığını yaptığı komisyonun kurulduğunu dile getiren Birkan, 25 Şubat’ta başlayan başvuru sürecinin 25 Mayıs’ta sona erdiğini belirtti. Zekeriya Birkan, şöyle devam etti:

Komisyonumuza 7.248 sayılı Kanun’la hukuki dayanaktan mahrum hâle gelen Yüksek Soruşturma Kurulu ile Yüksek Adalet Divanı tarafından haklarında yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar neticesinde zarar gördükleri beyanını içeren toplam 3 bin 52 başvuru yapılmıştır. Komisyonumuzun çalışmaları sonrasında bu başvurulardan 370 zarar gören ile ilgili 1.457 başvurunun 7.248 sayılı Kanun kapsamında olduğu anlaşılmıştır. Zarar gördüğünü beyan eden 194 kişiye ilişkin 1.595 başvurunun ise 7.248 sayılı Kanun kapsamına girmediği belirlenmiştir. Komisyonumuzca 7.248 sayılı Kanun kapsamında manevi tazminat kararları verilmiştir. Komisyon kararında ödenmesine karar verilen tazminat tutarı, kararın kesinleşmesini müteakip talep üzerine 4 ay içinde kararda gösterilen kişiye Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenecektir.

'27 Mayıs’tan alacağımız çok ders var' 10 Eylül’de vizyona girecek “Elli Kelimelik Mektuplar” filmi eski bakan Tevfik İleri’nin yaşadıkları üzerinden 27 Mayıs darbesinin acılarını işleyecek. Filmin yönetmeni Emir Khalilzadeh, uyarı mahiyetinde bir eser çektiklerini söylüyor.

Ömer Çelik: İhanet sürecinin başı 27 Mayıs darbesidir AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Darbe, kendi milletine silah doğrultma ihanetidir. Bu ihanet sürecinin başı 27 Mayıs darbesidir." ifadelerini kullandı.