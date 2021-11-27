Türkiye Gazetesi

Beyoğlu Taksim’de bulunan tarihi Çiçek Pasajı’nda meydana gelen olayda iddiaya göre pasaj içerisinde bulunan bir restorana pompalı tüfekli İ.E.Ö. restoranda oturan bir kadınla tartışmaya başladı.

POMPALI TÜFEKLE DEHŞET SAÇTI

Elindeki pompalı tüfekle etrafa tehditler savuran ve havaya ateş eden şüpheliyi görenler polise haber verdi. İhbar üzerine kısa bir zamanda olay yerine gelen Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri pompalı tüfekli şahsı gözaltına aldı.

KIZ ARKADAŞINI REHİN ALDI

Olayın ardından polis ekipleri tarihi Çiçek Pasajı’nda inceleme başlattı. Pompalı tüfekli şahıs Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Alkollü olduğu iddia edilen şüphelinin rehin aldığı kadının arkadaşı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili çalışmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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