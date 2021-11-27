Türkiye Gazetesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, tüm Türkiye'yi derinden sarsan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada "1 ve 15 yaşındaki kız çocukları ile ailenin 18 yaşından küçük 2 erkek çocuğu kolluk kuvvetlerinin desteği ile Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarda bakım ve koruma altına alınmıştır" denildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Basın ve yayın organlarında yer alan, küçük Müslüme'nin ölümü ile ilgili haberler nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur" ifadeleri yer alırken, Mersin’in Gülnar ilçesinde Müslüme'nin cansız bedeninin bulunmasının hemen ardından Bakanlık uzmanlarının aile ile inceleme, rehberlik ve psikososyal destek çalışmalarına başladığı belirtildi.

KARDEŞLERİ KORUMA ALTINA ALINDI

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Aile bireyleri ile yapılan görüşmeler ve hanede gerçekleştirilen sosyal inceleme neticesinde, dört çocuk hakkında devlet koruması kararı alınmıştır. 1 ve 15 yaşındaki kız çocukları ile ailenin 18 yaşından küçük 2 erkek çocuğu kolluk kuvvetlerinin desteği ile Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarda bakım ve koruma altına alınmıştır.

Ayrıca Anne S.Y. de bir kadın konukevine yerleştirilmiştir.

Olayla ilgili Gülnar Jandarma Komutanlığı tarafından soruşturma başlatılmış ve bu soruşturma sonucunda dede H.Y. gözaltına alınmıştır.

Çocukların ikincil örselenmeye maruz kalmasını engellemek ve kamuoyunda bilgi kirliliğinin önüne geçmek için ilgili birimlere, gizlilik kararına riayet edilmesi yönünde başvuruda bulunulmuştur. Gerçeklerle, haber alma ve basın özgürlüğüyle bağdaşmayan bir kısım haberlerle ilgili erişim yasağı kararı alınması talep edilmiştir.

H.Y’nin tutuklu yargılandığı hukuki süreç Bakanlığımız tarafından takip edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Müslüme tutuklanan dedesinin, son konuşması ortaya çıktı Mersin’de yörük ailenin çadır kurdukları sırada kaybolan 2,5 yaşındaki kızları Müslüme 10 günlük arama çalışmalarının ardından ölü olarak bulunmuştu. Müslüme'nin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada dede Hasan Yağal tutuklanırken, arama çalışmalarında katılan dedenin son konuşmaları da ortaya çıktı.

Ölü bulunan 3 yaşındaki Müslüme'nin dedesi tutuklandı Mersin'de 1 hafta arandıktan sonra ölü bulunan 3 yaşındaki yörük kızı Müslüme'nin ölümüne ilişkin adliyeye sevk edilen 8 kişiden biri olan dedesi tutuklandı