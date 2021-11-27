Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan tebliğe göre mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan maktu vergi tutarı yeniden değerleme oranı nispetinde artacak

KAYIT HARCU 2 BİN 772 LİRA OLACAK

Yurtdışında yolcu beraberinde getirilen telefonların yeni IMEI kayıt tutarları 2022 yılına girer girmez yüzde 36,2 oranına artacak. Bu kapsamda 2021 yılında 2 bin lira olan IMEI kayıt harcı tutarı gelecek yıl 2 bin 772 liraya çıkacak.

IMEI KAYDI NEDİR?

Yurt dışından alınan mobil cihazların Türkiye’de kullanılabilmesi için IMEI numaralarının BTK tarafından kayıt altına alınma işlemine IMEI kaydı denilmektedir. Mobil cihaz kodu IMEI, mobil cihazların kimlik numarasıdır. Her bir telefonda farklı olan IMEI 15 haneden oluşur.

Türkiye yurt dışındaki eserlerin peşinde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan “İlkemiz, eser çıkarıldığı topraklarda, ülkede sergilenmeli, orada kalmalı" dedi.