Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Atatürk Havalimanı'nda özel uçak "TRK" ile saat 10.40'da Aşkabat'a hareket etti.

TÜRKMENİSTAN’A SÜRPRİZ ZİYARET

Erdoğan ile birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Türkmenistan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve diğer ilgililer uğurladı.

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ZİRVESİ’NE KATILACAK

Erdoğan, resmi ziyaretinin ardından, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'un riyasetinde, "Birlikte Geleceğe" temasıyla 28 Kasım'da düzenlenecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15'inci Liderler Zirvesi'ne iştirak edecek.

İKİLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, teşkilat dönem başkanlığını Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'a devredeceği Zirve kapsamında, katılımcı bazı üye ülke liderleriyle ikili görüşmeler yapması da bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menemen’de yoğun ilgi gördü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’in Menemen ilçesinde katılacağı program öncesinde vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüksek faize halkımızı ezdirmeyeceğiz! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alsancak Stadı ile yapımı tamamlanan tesislerin toplu açılış töreninde konuşuyor. Erdoğan, " Merkez Bankasının döviz rezervi neydi biliyor musunuz? 27,5 milyar dolar. Şimdi 127 milyar dolar. Nereden, nereye. Ne yaparlarsa yapsınlar, bizi üretim, istihdam ve cari denge odaklı bu ekonomi programımızdan geri döndüremeyecekler. Ülkemizdeki mandacı iktisatçılar ve mandacı siyasetçiler, Türkiye'nin en büyük ekonomik kurtuluş mücadelesini tam tersi göstermeye çalışıyorlar. Bu faizler düşecek. Biz, yüksek faize halkımızı da çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz" dedi.

Açılışını Erdoğan yaptı: Alsancak Stadyumu'nun ismi belli oldu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de depreme dayanıksız olduğu için yıkıldıktan sonra tekrar yaptırılan Alsancak Stadı'nın açılışını yaptı. Erdoğan, stada ' İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadı' adının verildiğini açıkladı.