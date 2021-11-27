Türkiye Gazetesi

Tüm Türkiye, Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolan ve 10 gün sonra cansız bedeni bulunan minik Müslüme Yağal olayına kilitlendi. Yörük kızı Müslüme'nin dedesinin tutuklanmasının ardından ortaya atılan iddialar sonrası harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Yağal'ın 4 kardeşinin ve annesinin devlet korumasına alındığını duyurdu.

Bu olayların ardından 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın yaşadığı kıl çadırda sessizlik hakim olurken, kıl çadırı anneanne Müslüme Yağal ile babaanne Ayşe Yağal bekliyor.

"YARGI SÜRECİ DEVAM EDİYOR"

Göç Eden Sarikeçililer Türkmenler Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı İbrahim Yağal yaptığı açıklamada, “Ben Sarıkeçili Dernek Başkanı olarak açıklama gereği duydum. Çok üzüldük, herkes üzüldü. Bu olayda aynı soyadı taşımakla biz biraz daha çok fazla üzüldük. Bu konuda bizi üzen bir şey daha var. Net bir sonuca varılmadan yargı süreci devam ediyor. Sonucu belli değil. Buna rağmen gerek sosyal medyada, gerek bazı yayın organlarında, gerek bazı vatandaşlar değişik yayınlar yapıyorlar. Bunlar Sarıkeçili yörüklere mal ediliyor. Bunlar yapılmasın. Sarıkeçililere mal edilmesin" dedi.

"Ortada herhangi bir sonuç yayınlanmadı, ortada herhangi bir sonuç yok" diyen İbrahim Yağal, "Adli süreç devam ediyor. İnşallah adalet bu sonucu karara bağlayacak. Sonuç açıklansın. Sonuçta suçlayacaksak suçlayalım. Aklancaksa da aklanacak. Bu konuda ön yargılı olmayalım" dedi.

10 gün boyunca her yerde aranan minik Müslüme'nin cansız bedeni, ailesinin kaldığı çadırın 7 kilometre uzağında bulunmuştu.

"BUNLARI DUYDUKÇA AKLIMI KAYBEDECEĞİM"

Anneanne Müslüme Yağal ise "Ben bunları duydukça aklımı kaybedeceğim. Çok kötü. Kafamı kaldıracak gücüm kalmadı. Bu kadar kötü şeyler olacağını tahmin etmiyordum. Bizim dünür hasta oldu. Oğlu da babasının yanına gitti. Böyle laflar doğru değil. Bu laflara karşıyız. Suçlamalar ayıp. Kızımız Mersin’de. Çok kötü olduk" diye konuştu.

YAYIN YASAĞINA UYMAYANLAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Öte yandan Mersin Barosu, Gülnar ilçesinde 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin getirilen yayın yasağına uymayanlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

Barodan yapılan yazılı açıklamada, Yağal'ın ölümüyle ilgili soruşturma dosyasında gizlilik kararı ve yayın yasağı olmasına rağmen basında ve sosyal medyada çıkan asılsız haberlerin üzüntüyle takip edildiği belirtildi.

Son dakika: Aile Bakanlığı'ndan Müslüme açıklaması Son dakika haberine göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada Müslüme'nin annesinin kadın konukevine yerleştirildiği ve ailenin diğer çocuklarının koruma altına alındığı belirtildi.

Müslüme tutuklanan dedesinin, son konuşması ortaya çıktı Mersin’de yörük ailenin çadır kurdukları sırada kaybolan 2,5 yaşındaki kızları Müslüme 10 günlük arama çalışmalarının ardından ölü olarak bulunmuştu. Müslüme'nin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada dede Hasan Yağal tutuklanırken, arama çalışmalarında katılan dedenin son konuşmaları da ortaya çıktı.

Ölü bulunan 3 yaşındaki Müslüme'nin dedesi tutuklandı Mersin'de 1 hafta arandıktan sonra ölü bulunan 3 yaşındaki yörük kızı Müslüme'nin ölümüne ilişkin adliyeye sevk edilen 8 kişiden biri olan dedesi tutuklandı