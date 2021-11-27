Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda yapmak istedikleri parti mitinginin kasti olarak engellendiği iddiası üzerine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi. Bakan Soylu, “Mersin Cumhuriyet Meydanı, 2014 yılından bu yana siyasi partilere miting alanı olarak verilmemiştir” dedi.

"SİYASET KURNAZLIKLA DEĞİL ASALETLE YÜRÜR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Mersin Cumhuriyet Meydanı’nda miting yapılmasına izin verilmediğini yönündeki açıklamasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, “Mersin Cumhuriyet Meydanı, 2014 yılından bu yana siyasi partilere miting alanı olarak verilmemiştir” dedi.

Bakan Soylu, paylaşımında, “Kemal Kılıçdaroğlu’na: Siyaset, kurnazlıkla değil asaletle yürür. Mersin Cumhuriyet Meydanı, 2014 yılından bu yana siyasi partilere miting alanı olarak verilmemiştir. Acizliğe ve yalana başvurulması ve siyasi mağduriyet üretme çabası, siyasi ahlakla bağdaşmaz” ifadelerini kullandı.



"2014'TEN BU YANA MİTİNG YAPILMADI"

Bakan Soylu'nun yaptığı söz konusu paylaşımda ayrıca, 2014 yılından itibaren mitinglerin Eski Tevfik Gür Stadyumu’nun yanında yapıldığı belirtilerek, o tarihten bu yana siyasi partiler yapmış oldukları mitinglerin listesi verildi.

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Bakan Soylu: AK Parti geçmişini temizlemeye çalışanlardan olmamıştır Adalet ve Kalkınma Partisi Mamak İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Ak Parti boynunu büküp helallik arayarak geçmişini temizlemeye çalışanlardan olmamıştır” dedi.