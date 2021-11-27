Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ile yaptığı görüşmede gündeme gelen Avrupa'daki Kovid-19 hastalarının tedavisiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Sayın Bakan, Avrupa'nın Kovid'li hastalarını kabul etmek ne demek? Milletimizi, sağlıkçılarımızı yeni varyantlarla karşılaşma riskine nasıl sokarsınız?" paylaşımını alıntılayan Koca, şunları kaydetti:

"Sayın Meral Akşener, üzerinde siyaset yaptığınız konu, Avrupa'da yaşayan 5 milyon insanımızdan Kovid-19'a yakalananların İstanbul'da, bir acil durum hastanemizde tedavi olabilmeleri konusudur. Alman Sağlık Bakanı yoğun bakım kapasitelerinin dolmaya başladığını açıkladı."

Sağlık Bakanı Koca: Molnupiravir 3-4 haftaya kullanılacak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedavisinde kullanılacak olan Molnupiravir hapının yakında vatandaşlarla buluşturulacağını açıkladı. Bakan Koca, SMA ve atamalarla ilgili de konuştu.

Bakan Koca müjdeleri peş peşe açıkladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeleri peş peşe açıkladı. Bugün Turkovac için acil kullanım onayı başvurusu yapıldığını duyuran Bakan Koca, akşam saatlerinde ise 50 bin metrekarelik aşı üretim merkezinin ihalesinin yapılacağını açıkladı. On binlerce sağlık personelinin mülakatsız olarak atanacağını belirten Koca, evlilik öncesi SMA taramalarının ise zorunlu hale getirileceğini söyledi.