Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genenl Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; Ege Denizi'nde fırtına beklendiğini bildirdi. Söz konusu fırtınanın sabah saaterinde başlayacağı, öğle saatleirnde ise son bulacağı açıklandı.

ÖĞLE SAATLEİRNDE ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey ve Orta Ege'de yarın günün ilk saatlerinde güney ve güneydoğudan, zamanla güneybatıdan etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde saatte 50-75 kilometre fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, yarın öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği bekleniyor.

İzmir'de fırtına: Tekneler alabora oldu İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık Mahallesinde meydana gelen fırtınada iki tekne alabora olurken iki balıkçı teknesi ise battı. Saatteki hızı 78 kilometreye çıkan fırtına nedeniyle denizciler zor anlar yaşadı.

Bodrum’da fırtına etkili oluyor Muğla’nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan fırtınaya hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Fırtına nedeniyle Datça-Bodrum feribot seferleri iptal oldu, tekneler koylardan çıkamadı.

Meteoroloji'den 3 bölgeye fırtına uyarısı Meteoroloji Karadeniz'in batısı, Ege Denizi'nin kuzeyi ve Marmara bölgesi için fırtına uyarısında bulundu. Bugün akşam başlayacak fırtınanın yarın yine akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.