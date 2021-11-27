Türkiye Gazetesi

Koronavirüste günlük vaka durumunu gösteren tablo, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Twitter'dan paylaşıldı. Bakan Koca paylaşımı, " Nu (omicron) varyantına karşı en erken önlem alan ülkelerdeniz. Türkiye’de en yaygın varyant Delta varyantıdır. Nu varyantına rastlanmamıştır." sözleriyle servis etti.

VAKA SAYISI KRİTİK SEVİYENİN ÜZERİNDE

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı 27 Kasım’da açıklanan 24 saatlik verilere göre 23 bin 759 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 192 oldu. Bir günde toplam 358 bin 274 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 25 bin 103 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 81,08 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 90,52 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 120 milyon 58 bin 425 ’e yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞI DURUMU

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 84,7 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 56,4 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.



"TÜRKİYE'DE EN YAYGIN VARYANT DELTA VARYANTI"

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Farklı ülkelerde ortaya çıkan varyantlara bağlı gelişmeleri izliyor ve ülkemizin dışarıyla teması konusunda önlem alıyoruz. Gündemde olan Nu (Omicron) varyantına karşı en erken önlem alan ülkelerdeniz. Türkiye’de en yaygın varyant Delta varyantıdır. Nu varyantına rastlanmamıştır” dedi.

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