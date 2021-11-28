Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi | ANKARA

2022 Bütçe Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. 26 Ekim’de başlayan bütçe görüşmeleri 38 gün sürdü, milletvekilleri bütçe için 234 saat mesai yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşlar ile bütçenin maddeleri üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin soru ve eleştirilerine cevap verdi.

PEK ÇOK ÜLKEDE NEGATİF REEL FAZİ UYGULANMAKTA

Oktay, son dönemde Merkez Bankasının faiz indirimi ile yeni bir ekonomik modele geçilmesi nedeniyle yapılan eleştirileri hatırlatarak, dünyanın hiçbir ülkesinde para politikası araçlarının tek yönlü kullanılmadığını söyledi. Oktay “Şu an sadece Türkiye değil, gelişmiş ve gelişmekte olan pek çok ülke negatif reel faiz uygulamaktadır” dedi. Oktay, ABD'nin eksi 5,6, Polonya'nın eksi 5,2, Almanya'nın eksi 4,3, Macaristan'ın eksi 4,1, İngiltere'nin eksi 3,9, İtalya'nın eksi 2,9, Brezilya'nın eksi 2,6, Fransa'nın eksi 2,6, Güney Kore'nin eksi 2,4 ve Rusya'nın eksi 0,6 oranlarında negatif reel politika faizi uyguladığını kaydetti.

KALKINMA HEDEFLERİMİZE BAĞLIYIZ

Buradaki amacın, üretim, yatırım ve ihracatın canlı tutulması, istihdamın artırılması, firma ve hane halklarına likidite sağlanması olduğuna dikkat çeken Oktay şöyle konuştu: Temel amaçlarımız ülkemizin kalkınması, milletimizin refahı ve bunun için de büyüme ve istihdamın artırılmasıdır. Kalkınma hedeflerimize kararlı bir biçimde bağlıyız. Benzer şekilde bütçe hedeflerimiz de hâlen dimdik ayaktadır. Bütçe hedeflerimizi sadece döviz kuruna indirgeyerek politika geliştiriyor değiliz. Bu dar perspektif hayatın olağan akışına aykırıdır. Döviz kurlarındaki yükseliş, bazı bütçe giderlerinde artışa neden olurken aynı zamanda bütçe gelirlerini de olumlu yönde etkilemektedir. Bu çerçevede, toplam bütçe dengesine bakıldığında bu etki sınırlı ve yönetilebilir düzeydedir.

ÜLKEMİZİ DURDURMAK İÇİN

Oktay, dalgalı kur rejimi ile piyasadaki ekonomik temellere dayanmayan fiyat hareketlerinin bir süre sonra piyasa açısından rasyonel bir noktada dengeye ulaşacağını söyledi. Prangalarını birer birer kırdıkça, Türkiye’nin maruz kaldığı ekonomik saldırıların sayısının arttığını belirten Oktay, ülkemizi durdurmak için ekonomi kartının oynandığını ifade etti. Oktay “Faiz lobileri, bölgesinde söz sahibi ve tam bağımsız bir Türkiye yerine, gecelik yüzde 7.000-7.500 faizlerle teslim aldıkları bir Türkiye'yi tercih ederek ülkemizi köşeye sıkıştırmak için çok uğraştılar. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, ekonomi üzerinden Türkiye'yi siyaseten teslim alma projesi hiçbirinde işe yaramadı. Bugün de yaramayacak, gelecekte de yaramayacak” değerlendirmesini yaptı.

8 BİN SAYFA TUTANAK

Bu arada, Plan ve Bütçe Komisyonunda 38 gün süren mesaide, 225 kamu idaresinin bütçesi, 226 kamu idaresinin kesin hesabı ile 198 Sayıştay raporu görüşüldü. Bütçe için, 21 birleşim ve 80 oturum gerçekleştirildi. Yaklaşık 234 süren görüşmelerde, 257 milletvekilinin 1.650 söz talebi yerine getirildi. Bu görüşmeler için 8 bin sayfaya yakın tutanak tutuldu.

2022 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi 16 maddeden oluşan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Bütçe görüşmelerinde gerginlik: ‘Ben terörle mücadeleyi anlatıyorum, sen gülüyorsun’ Meclis’te İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerinde Bakan Soylu konuşma sırasında kendine gülen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a yönelik ''Şehit veriyoruz, sen gevrek gevrek gülüyorsun. Ben terörle mücadeleyi anlatıyorum" sözleriyle sert çıktı.