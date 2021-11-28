Türkiye Gazetesi

Balıkesir kent merkezinde yaklaşık 110 kilometre uzaklıkta olan ve geçmişi 600 yıl öncesine dayanan 1940’lı yıllarda Mustafakemalpaşa’dan ayrılarak 35 kilometre uzaklıktaki Dursunbey’e bağlanan orman köyü Karyağmaz’ın tekrar Mustafakemalpaşa’ya bağlanması için çalışmalar sürüyor.

TÜRKİYE’DE BİR İLK OLACAK

Türkiye’de bir ilk olacak taşınma kararı sonrası 4 yıllık inşaat çalışmalarının ardından 700 dönümlük arazide yeni nesil yerleşim modeli ortaya çıktı. Proje kapsamında, 404 konut, 1 köy konağı, iki tip olmak üzere 100 ahır, okul, cami, yol, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu inşaatı tamamlandı.

KURA ÇEKİMİ SONUCU TESLİM EDİLDİ

4 yılın sonunda proje kapsamında yapılan 164 metrekarelik 2 katlı 3+1 bahçeli konutlar, 20 Ekim'de yapılan kura çekimi sonrası hak sahiplerine teslim edildi. Karyağmaz'ın ilkbaharda gerçekleşmesi beklenen naklinin ardından ulaşım, eğitim, sağlık hizmeti ve çalışma hayatı kolaylaşacak.

YERLEŞİM YERLERİNDEN UZAK OLMASI NEDENİYLE TAŞINIYOR

Aynı köyden olan ve taşınmasına öncülük eden Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu Başkanı ve eski AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Osman Sali, Karyağmaz'ın taşınma sebebinin yerleşim yerlerinden uzak orman köyü olmasından kaynaklandığını söyledi.

YERLEŞİM YERİ DEZAVANTAJLIYDI

Arazilerin bir kısmının Dursunbey, bir kısmının da Mustafakemalpaşa sınırında kaldığını belirten Sali, yerleşim yerinin dezavantajlarından dolayı köylülerle yaptıkları istişare sonucunda taşınma kararı aldıklarını anlattı.

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