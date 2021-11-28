Türkiye Gazetesi

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 15. Zirvesi'ne katılmak üzere Türkmenistan'da olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, EİT Zirvesi kapsamında temaslarda bulunuyor. Zirve kapsamında temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan Zirve'nin yapıldığı Karakum Otel'de, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi. Basına kapakı gerçekleşen Erdoğan ve Reisi görüşmesi yarım saat sürdü.

Türkmenistan’da Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna akşam yemeği Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, Türkmenistan’a resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onuruna akşam yemeği verdi.