Türkiye Gazetesi

Silifke Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada Gülnar ilçesinde Müslüme’nin 10 Kasım tarihinde kaybolduğunu bildirilmesi ve 19 Kasım’da açık arazide ölü olarak bulunmasına yönelik Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve sürdürülen soruşturma kapsamında 22 Kasım 2021 tarihinde Gülnar Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı kararı alındığı hatırlatıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Alınan yayın yasağı kararının Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun resmi internet sitesinde aynı tarihte yayınlandığı vurgulanan açıklamada, "Yayın yasağına rağmen ulusal ve yerel ölçekteki yazılı ve görsel basında bir kısım yanlış içerikli, kişilik haklarını ihlal edici, basının haber verme hakkın ve görevinin sınırlarını aşan ve soruşturmanın selametini tehlikeye düşürebilecek nitelikte birçok haber yapıldığı görülmüştür. Belirtilen içerikteki haberlere yönelik olarak Silifke Cumhuriyet Başsavcılığımızca, Türk Ceza Kanununun 'gizliliğin ihlali' başlıklı 285. maddesi kapsamında soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Son dakika: Aile Bakanlığı'ndan Müslüme açıklaması Son dakika haberine göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada Müslüme'nin annesinin kadın konukevine yerleştirildiği ve ailenin diğer çocuklarının koruma altına alındığı belirtildi.