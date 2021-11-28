Türkiye Gazetesi

İstanbul Genç İHH’nın Bursa’da düzenleyeceği Teknoloji Kampı’na giderken İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Selçukgazi Viyadüğü mevkisinde aynı yönde seyreden tıra arkadan çarpması sonucu araçta bulunan dört genç hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden dört gençten biri olan Tarık Kesekci için Nevşehir’deki Hacı Rasim Uzer Camisi'nde tören düzenlendi. Törene gencin ailesi, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İHH Genel Başkan Yardımcıları Sait Demir ve Yavuz Dede, il protokolü ile Kesekci'nin mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

"BÜTÜN YAŞANTISI İYİLİK PEŞİNDE KOŞMAKTI"

Cenaze namazının ardından konuşan Bayraktar, merhum Kesekci’nin vatanperver, çalışkan bir uçak mühendisi olduğunu ve ülkesi için önemli çalışmalara imza attığını belirterek, “Tarık kardeşimiz, kendisini ülkesi, milleti için mühendislik alanına adamış şekilde çalışırken diğer taraftan iyilik ve sosyal faaliyetlerden de geri kalmak istemezdi. Genç yaşında mühendislik ekibine liderlik etmeyi başarmıştı. Yüksek donanımlı bir mühendisti ama Tarık'ı özel kılan ondaki şuur ve idealizmdi. Bütün yaşantısı iyilik peşinde koşmaktı, son yaşadığı da o yolda oldu.” ifadelerini kullandı.

İHA TAKIM LİDERİYDİ

Kesekci'nin cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Taşlıbel Mezarlığına defnedildi. Uçak mühendisi ve İHH gönüllüsü Kesekci, Baykar tarafından üretilen insansız hava araçlarında uçuş performans ve analiz mühendislik takımının liderliği görevini sürdürüyordu. Kesekci, İHH'nin yurt dışı faaliyetlerinde de gönüllü görev alıyordu.

GÖKTAŞ ZONGULDAK’TA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirenlerden Yusuf Taha Göktaş'ın cenazesi ise Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde toprağa verildi. İstanbul Genç İHH'nin Bursa'da düzenleyeceği Teknoloji Kampı'na giderken İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Selçukgazi Viyadüğü mevkisinde otomobilin aynı yönde seyreden tıra arkadan çarpması sonucu hayatını kaybeden dört gençten biri olan Göktaş (22) için Ereğli Kepez Tepe Camisi'nde tören düzenlendi.

“BİZİ HEP MUTLU ETTİ”

Baba Kerem Göktaş, cenazede yaptığı konuşmada, böyle bir günde acıyı ifade etmenin çok zor olduğunu belirtti. Gözyaşını, acısını dindiremediğini dile getiren Göktaş, "Adını 'Yusuf yüzlü, ahlaklı olsun' diye Yusuf koyduk. Gerçekten de öyleydi. Bizi hep mutlu etti, sevindirdi. Mutlu etmek için çalıştı, çabaladı. Ben senden razıyım oğlum, Allah da senden razı olsun." dedi. Yedi Hilal Derneği Genel Başkanı Salim Sarıyıldız da acılarının büyük olduğunu, Yusuf'un çok güzel bir genç olduğuna, memleket, vatan ve millet için gecesini gündüzüne kattığına, bütün ideallerini, hayallerini bununla süslediğine şahitlik ettiklerini dile getirdi.