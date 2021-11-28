Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, misafirperverliklerinden dolayı Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ve eşi Ogulgerek Berdimuhamedova'ya şükranlarını iletti.
Erdoğan, Twitter hesabından beraber yer aldıkları bir fotoğrafı paylaşarak, "Aşgabat ziyaretimiz boyunca bize geleneksel Türkmen misafirperverliğini gösteren Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ve kıymetli eşi Ogulgerek Hanıma şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.
Emine Erdoğan: Onların gülmesi boynumuzun borcudur Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Hepimiz Merye’miz Platformu tarafından düzenlenen “Kudüs’ün Meryemleri Sönmeyen Kandillerdir” konferansında Filistinli çocukların işgalci İsrail askerlerine karşı mücadelelerini anlatırken gözyaşlarını tutamadı.
Emine Erdoğan'dan 'Dünya Kız Çocukları Günü' paylaşımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Kız Çocukları Günü'nün, kız çocuklarının, sahip olduğu tüm haklara eksiksiz erişimi için yeni yaklaşımlar geliştirilmesine vesile olmasını diledi.