Türkiye Gazetesi

Hava sıcaklıkları, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte düşmeye başladı. Bu bağlamda Meteoroloji, yarın için İstanbul'a şiddetli rüzgar uyarısında bulundu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da söz konusu rüzgar olayından önce hatırlatma yarısında bulundu.

"TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYALIM"

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kıymetli hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürümüzün verdiği bilgilere göre İstanbul’da yarın kuvvetli rüzgar bekleniyor. Rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbiri elden bırakmayalım, dikkatli olalım."

Meteoroloji'den fırtına uyarısı Meteoroloji'den alınan bilgiye göre; Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor. Söz konusu fırtınanın yarın sabah saatlerinde başlayacağı öngörülüyor.

Hem AKOM hem Meteoroloji uyardı: Marmara'da kuvvetli rüzgar bekleniyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, Marmara Bölgesi'nde dün başlayan ve 4 gün sürmesi beklenen lodosun pazartesi günü etkisini artıracağı ve İstanbul genelinde kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanacağını uyarısında bulundu.