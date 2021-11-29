Türkiye Gazetesi

Eski Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz, tedavi gördüğü hastanede 71 yaşında hayatını kaybetmişti. Cengiz'in ölümünün ardından oğlu Sarper Cengiz'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziyelerini iletti.



İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN TAZİYE AÇIKLAMASI

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Cengiz ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından da "Galatasaray Spor Kulübü eski başkanı, iş insanı Sayın Mustafa Cengiz’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Mustafa Cengiz'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, Galatasaray ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." mesajını paylaşmıştı.

Mustafa Cengiz hayatını kaybetti Eski Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti.