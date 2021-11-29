Türkiye Gazetesi

C. FIRAT AYDOĞMUŞ

Araştırmada fiziksel ve psikolojik şiddetin boyutlar ayrı ayrı ele alındı. 12-23 Kasım tarihleri arasında “www.benderimki.com” adresi üzerinden yapılan çalışmaya Türkiye genelindeki 15 yaş üzeri farklı sosyo-ekonomik gruplardan 2 bin 52 kişi katıldı. Sonuçlar şöyle:

> Kadın ve erkeklerden yüzde 12’si eşi veya sevgilisinden şiddet görüyor.

> Kadınların yüzde 20’si kocasından dayak yiyor. Erkeklerde ise bu oran yüzde 4.

> En çok uygulanan fiziksel şiddet “tokat”.

ÜÇ KİŞİDEN BİRİ ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ SAKLIYOR

> Fiziksel şiddet görenlerin 10’da biri “Eski sevgilim veya eski kocam beni hâlâ dövüyor” dedi.

> Her üç kişiden biri bunu şiddet gördüğünü saklıyor.

> Dört kişiden biri ise psikolojik şiddete maruz kalıyor.

> Psikolojik şiddet gördüğünü beyan edenlerin oranı erkeklere göre üç kat daha fazla.

> Kadınlar, karşı cinsin kendisine küfür, hakaret ve aşağılayıcı sözlerle psikolojik baskı uyguladığını söylüyor. Ayrıca başkalarıyla kıyaslanmak da kadınların muzdarip olduğu bir durum...

> Psikolojik baskı görenlerin yüzde 42’si bu duruma bir türlü çözüm bulamıyor. Yüzde 60’ı ise bunun önüne geçmek için nasıl bir destek alması gerektiğini bilmiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına yönelik şiddete karşı kararlılık vurgusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Twitter hesabından bir dizi mesaj paylaştı.

KADES üzerinden yapılan 138 bin şiddet olayına anında müdahale edildi KADES üzerinden gerçekleşen 242 bin 473 ihbarın tamamına anında müdahale edildi ve bu ihbarların 138 bininin gerçek acil durumlar için yapıldığı belirlendi.