Türkiye Gazetesi

Son dakika haberine göre; Sivas İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl, geçirdiği trafik kazası sonrası kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın kullandığı otomobil, Sivas-İmranlı kara yolunun 94. kilometresinde, Bekir D. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan M.D, T.D, E.D, İ.D, Y.S.D. ve E.D. yaralandı.

İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Belediye Başkanı Açıl, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İKİ SAATLİK MÜDAHALEYE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Sivas Valisi Salih Ayhan, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Murat Açıl beyefendiyi maalesef kaybettik. Doktorlarımız tüm müdahalelere rağmen, iki saat boyunca müdahale ettiler ama maalesef kurtarılamadı. Olay anında kalbi duruyor, arkadaşlarımız kaza yerinde müdahale ediyorlar, geri döndürüyorlar ama hastanede kalbi tekrar duruyor. Doktorlarımız ellerinden gelen tüm gayreti gösterdi ama maalesef kaybettik." dedi.

2 YARALININ DURUMU AĞIR

Ayhan, diğer araçtaki 7 kişinin Sivas'a sevk edildiğini aktararak, "Aynı aileden 7 kişi, 2 yaralımızın durumu ağır. Onlar da yakinen takip edilmektedir" diye konuştu.

Öte yandan, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu da hastaneye gelerek, yetkililerden bilgi aldı. İlçedeki bazı vatandaşlar da kazada hayatını kaybeden Açıl için hastane önünde gözyaşı döktü.

MURAT AÇIL KİMDİR?

Murat Açıl İmranlı'da dünyaya geldi. 6 yaşına kadar burada yaşayan Açıl daha sonra babasının işlerinden dolayı İstanbul'a göç etti. Lise ve üniversite eğitimini burada tamamlayan Açıl, Yerel Yönetimler önlisans ve Uluslararası İlişkiler lisan bölümünlerinden mezun oldu. Murat Açıl, plastik sektöründe uluslararası beyaz eşya firmalarına üretim işinde yer aldı, 5 yıla yakın bir süre hizmet verdi. 1948 senesinde ilçe olan İmranlı'da 2019 yerel seçimlerinde belediye başkanı olarak seçildi. Murat Açıl evli olup, 2 kız 2 erkek çocuk sahibidir.

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