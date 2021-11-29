Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin Worcestershire bölgesinde mühendis olan 54 yaşındaki Glynn Steel’in 27 Ekim’de yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı. Durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırılan Steel, yoğun bakıma kaldırıldı ve suni olarak komaya sokuldu. Mühendis kurtarılamayarak 16 Kasım’da hayatını kaybetti.

SON SÖZLERİ AŞI OLDU

50 yaşındaki Emma, "Aşı karşıtıydı, hiç Covid aşısı yaptırmamıştı. Hastanede aşı yapılsın diye hemşirelere yalvardı ama artık çok geçti" dedi. Emma’ya kocasının son sözlerini "Hayatımda hiç bu kadar hasta olmamıştım. Keşke aşı olsaydım" oldu.

DSÖ'den korkutan açıklama: Omicron Covid'i atlatanlara da bulaşıyor DSÖ’nün Virüs Evrimi Teknik Danışma Grubu (TAG-VE), Omicron mutantının hastalığı daha önce geçirmiş kişilere de bulaşabildiğini bildirdi. Ayrıca yeni varyantın daha çok gençler arasında yayıldığını aktardı. DSÖ ise Omicron'un tehlike olup olmadığına dair net bir delil olmadığını savundu.