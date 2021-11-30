Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden; MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen; 78 şüphelinin Ankara merkezli 38 ilde, gözaltına alınmalarına karar verildi.

62 ASTSUBAY VE 15 ASKERİ ÖĞRENCİ

Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve örgütün ‘mahrem hizmetler’ yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen; aktif 1 astsubay, daha önce geçici olarak görevden uzaklaştırılmış 59 astsubay, daha önce ilişiği kesilmiş 15 askeri öğrenci, 1 istifa astsubay ve 2 ihraç astsubay olmak üzere toplam 78 şüphelinin Ankara merkezli 38 ilde gözaltına alınmalarına karar verildi. Şüphelilerin yakalanmasına ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği öğrenildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDA FETÖ OPERASYONU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan, Dışişleri Bakanlığının 2009 yılında yapmış olduğu 3 ayrı sınavdaki usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, soruları alarak sınavı kazanan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden toplam 25 şüpheli hakkında 3 gözaltı kararı verildi.

İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon, 20 kişi tutuklandı İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon yapıldı. Hücre evlerine gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 35 kişiden 20'si tutuklandı.