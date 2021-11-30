Türkiye Gazetesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çevrim içi düzenlenen Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısına başkanlık etti. Merakla beklenen 3600 ek gösterge hakkında bakanlıkta oluşturulan kurulda çalışmaların tamamlandığını bildiren Bilgin, "Kamu personelinin 3600 ek gösterge meselesi çok önemlidir. Çünkü kamuda çalışırken aldıkları ücret ve hayat tarsızını emekli olduktan sonra kaybetmeleri çok ciddi bir sorundur. Bu emeklilik sistemimizin ve ek gösterge mekanizmasının yeniden düzenlenmesini gerektiren bir soruna işaret etmektedir. Bizim gündemimizdedir ve bunun gereğini yapacağız.

"MEMUR-SEN İLE GÖRÜŞME YAPACAĞIZ"

Tabii ki toplu sözleşmeyi bir iyi niyet toplantısı olmaktan çıkarıp somut, çözülmesi gereken bir sorun haline getirmiştir. Bakanlık içinde bir kurul oluşturduk. Bu kurul çalışmalarını tamamladı. Diğer bakanlıklarla olan görüşmelerinmiz devam ediyor.Bunu da önümüzdeki günlerde sivil taraflarıyla ele alacağız ve bunu çözeceğiz. Memur-Sen ile görüşme yapacağız." dedi.

Yargıtay'dan emsal 'emekli adayına zam' kararı Bir iş yerinde çalışırken emekli olacağını söylediği için bütün çalışanların aldığı yüzde 3 oranındaki zammı alamayan işçi, İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Yargıtay'a kadar uzanan davanın neticesinde ise işçiden yana emsal nitelikte karar çıktı.