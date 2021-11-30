Türkiye Gazetesi

Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Kahvelipınar Mahallesinde yaşayan Yunus Göç’ün 2 aylık bebeği Cihan Göç’ü dövdüğü anlar sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Anne Semra Göç tarafından odaya gizlice telefon kamerası yerleştirilerek çekilen o görüntülerde cani babanın minik bebeği acımasızca dakikalarca darp ettiği görüldü. Küçük Cihan başına aldığı sayısız darbelerle beyin kanaması geçirirken anne Göç ise evden ayrılarak ailesinin evine sığındı. Annenin şikayeti üzerine cani baba gözaltına alındı.

“’OY SENİ ANNEN Mİ DÖVDÜ’ DERDİ”

Tüm Türkiye’yi derinden etkileyen olayın ardından anne Göç korku dolu o anları İhlas Haber Ajansı’na (İHA) anlattı. Eşinin uzun süredir bebeğine şiddet uyguladığını söyleyen Göç, bebeğinin babasının kucağındayken hep ağladığını söyleyerek kendisini suçlamaması için o anları gizlice kayda aldığını ifade etti. Göç, eşinin çocuğunu severken “Oy seni annen mi dövdü’ diyordu” dediğini aktardı. Eşinden şüphelenmediğini söyleyen Göç, yaşananları ilk annesine anlattığını söyledi.

“DÖVMEDİĞİNİ DÜŞÜNMEK İSTEDİM”

Annesinin kendisine “İnsan hiç evladını döver mi” diye sorduğunu paylaşan Göç, “Aradan birkaç gün geçti. Yine dövmediğini düşünmek istedim. Sonra birkaç gün boyunca çocuğun ağlama, çığlık sesini duydum. Beni mutfağa çay ve yemek yapmaya gönderiyordu. O sırada da çocuğu dövüyordu. O dövdüğü esnada kapı deliğinden bakmak istedim. Anahtarı çıkarıp delikten baktım. Çocuğun suratına avcunun içiyle vuruyordu. Birden çok kötü oldum, geri çekildim. Nefes alamadım. Nefesim kesildi. Birden içeri daldım. Dövdüğünü anladığımı belli ettirmedim. Çünkü belli ettirsem çocuğa ve bana farklı şeyler yapabilirdi” ifadelerini kullandı.

“ DIŞARIDA BİRAZ BEKLEDİM”

Bebeğinin eşi tarafından dövüldüğünü görmesinin ardından annesini tekrar aradığını söyleyen Göç, “Telefonu almamdan şüphelendi. Bende öyle hal hatır sormak için aradığımı söyledim. Anneme o anları görüntüye aldığımı söyledim. Annemden kameralı bir telefon istedim. Televizyon ünitemin altındaki peçeteliğin oraya telefonu sakladım. Kamerayı açtım. O beni çay yapmaya gönderdi. Anlamasın diye telefonu iyice gizledim. Mutfağa girdiğimde bağırma sesleri geldi. Kapının önünde biraz bekledim. Zaten çok ta bekleyemedim. İçeri girip bebeği hemen kucağıma aldım. Anlamaması için kendisini suçlamadım” dedi.

“BU GÖRÜNTÜYÜ BİLEREK ÇEKTİM”

Eşinin kendisinden şüphelenmemesi için yanında bebeği sevdiğini sözlerine ekleyen Göç, “Ben halbuki inanmıyordum ona. Çocuğu severken de ‘Oy seni annen mi dövdü’ diyordu. Ben bu görüntüyü bilerek çektim. Bebeğe onları yaptığı için ceza alacağını da biliyor. Böyle sinirlenince gözü dönüyor. Çocuğum o darptan sonra beyin kanaması geçirdi. En ağır cezayı alsın hapse girsin. Cezasını çeksin. Hiç çıkmasın oradan. Beni ailemle de tehdit ediyordu. Bana ‘Seni öldürürüm, çocuğu alırım’ diyordu. Koruma polis istiyorum. Hala korkuyorum. Bebeğim doğduğu günden beridir şiddet görüyordu. Ama inanamıyordum. Telefonumu da aldı. Ailemi arayamıyordum. Zaten bebek onun kucağına gittiğinde durmuyordu. Herkeste duruyordu. Artık kokusundan mı anlıyordu bilmiyorum. Ağlamaya başlıyordu. Çocuk bende susuyor ama onda ağlıyor. Kaç gündür hiç uyumuyorum. Kafamı yastığa koyduğumda o çığlığı, sesi duyuyorum” diye konuştu.