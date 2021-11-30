Türkiye Gazetesi

İstanbul’da simide yüzde 40 zam geldi. 2,5 liraya satılan simit fiyatı zamla beraber 3,5 liraya yükseldi. TGRT Haber'e konuşan İstanbul Un-İş Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Şaban Özdemir, zammı doğrulayarak “Bugün itibarıyla İstanbul genelinde simit fiyatları 3,5 lira oldu. Açma ve simit 3,5, poğaça 3 lira. Börek fiyatlarının kilosu en az 60 lira, poğaça fiyatları 2 liradan 3 liraya çıktı” dedi.

“KÜÇÜK ESNAF ZOR DURUMDA”

Zam artışının ham maddelere gelen yüzde 300’lük zamma bağlayan Şaban Özdemir simide yapılan zam oranın esnafı kurtaramayacağını söyledi. Küçük esnafın zor durumda olduğunu belirten Özdemir, ekonomide kurtuluş savaşı verdiklerini söyledi. İstanbul Un-İş Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Şaban Özdemir sözlerine şu şekilde devam etti:

“BU ZAM BİZİ KURTARMIYOR”

"Bir çuval unun fabrika çıkış fiyatının 450 liraya yaklaştı, fiyat artışı sadece simitte değil poğaça gibi diğer pastane ürünlerinde de var. 'Ham maddeye yüzde 300 zam geldi. Biz yüzde 40 zam yaptık. Bu zam da bizi kurtarmıyor. Küçük esnaf kendinden fedakarlık yapacak. Böyle devam ederse 3-5 ay sonra kapatmalar başlayabilir.''

Maraton heyecanı vatandaşları da sardı: Boğaza karşı çay simit keyfi yaptılar 43’üncü İstanbul Maratonu’nu izlemek isteyen vatandaşlar sabahın ilk ışıklarıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne akın etti. Yoğun ilgi gören maratonda renkli görüntüler ortaya çıktı. Bazı vatandaşlar ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde manzaraya karşı çay, simit keyfi yaptı.