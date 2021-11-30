Türkiye Gazetesi

Gurme Vedat Milor, sosyal medya hesabından "Gaziantepli ustaların yaptığı baklava dünya çapında bir şaheser. Ama düşünün, şöyle Batı’da pastacılık eğitimi almış bir modern şef çıkıp da hamuru daha da geliştirse, şerbetle oynasa, sunumu daha farklı yapsa nasıl olur?" şeklindeki bir açıklamada bulundu. Milor'un bu sözlerine Gaziantep'in önde gelen baklava ustaları cevap verdi.



Ayıntap Baklava Yönetim Kurulu Başkanı Levent Aktaş, 34 yıllık baklava ustası olduğunu, işe çıraklıktan başladığını belirterek "Türkiye'nin AB tarafından tescil edilen ilk ürünü baklava" dedi.



"BAKLAVANIN DEĞİŞMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Baklavanın lezzetini geleneksel yöntemden aldığını ifade eden Aktaş "Baklavanın yapım aşamasında modernize olacak bir durum yok. Yani bunun açılımı, yapımı, dilimlenmesi gibi. Biz ustamızdan nasıl gördüysek öyle devam ediyoruz. Bazı şeyler değişebilir ama yapımı, şekerlenmesi ve dilimlenmesinde değişme olmaz. Baklavanın yapımında değil de sunumunda değişiklik yapılabilir. Çeşit çeşit dizilebilir, ters konulabilir" ifadelerini kullandı.



"USTADAN EN GÖRDÜYSEK O"

Baklava ustası Mehmet Urtekin ise bu tatlının bin bir emekle yapıldığını dile getirdi. Baklavanın, her aşamasında ciddi uğraş isteyen bir ürün olduğunu söyleyen Urtekin "Gaziantep baklavasının reçetesi yüz yıllardır aynı. Çırak ustadan ne gördüyse onu yapıyor. Ama sunum sürekli değişiyor. Değişik ve farklı olarak sunulabilir. Tadını, yapımını ve özelliğini hiç bir zaman değiştirmiyoruz" sözlerini sarf etti.



"EKMEK DEĞİŞİYOR MU?"

Bir başka baklava ustası İsmail Yılmaz da baklavanın yapımında değişikliğin söz konusu olmayacağını ancak sunumda farklılıklar olabileceğini savundu. Yılmaz "Baklavanın yüz yıllardır yapımında hamur açma, şerbet aşaması fıstık içeriği kalitesinde değişiklik olmaz. Ama sunum her zaman esnektir. Ekmek yüzyıldan beri içeriği değişmiyor. Baklavanın içeriği değişmez. Değişirse farklı tat alır. Ama diğer hususlar değişiklik gösterir" değerlendirmesinde bulundu.