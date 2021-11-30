Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i telefonla arayarak, Azerbaycan’da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerler için taziyelerini iletti.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, Azerbaycan'da Karaheybet hava eğitim alanında düşen askeri helikopterde şehit olanlar için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Soylu, mesajında, "Onlar, yürekleri bir çarpan milletin evlatları. Azerbaycan'da, helikopter kazasında şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, can Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum. Rabbim, şehitlerin mekanlarını cennet eylesin, yaralılara acil şifalar nasip eylesin." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev'le görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüştü. Erdoğan, Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğunu söyledi.



Azerbaycan'da askeri helikopter düştü: 14 asker şehit oldu, 2 asker yaralı Azerbaycan'da meydana gelen helikopter kazasında 14 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı açıklandı.