Türkiye Gazetesi

Bütün dünyada paniğe sebep olan Omicron varyantı Avrupa'ya da sıçradı. Afrika'da ortaya çıkna virüsün, Türkiye'de olup olmadığı ise merak konusuydu. Bunun ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Koca, Şu an Türkiye’de Omicron varyantı yok. Ağırlıklı olarak Delta varyantı görülüyor” dedi.

“BIONTECH’İN NE KADAR ETKİLİ OLDUĞUNU İKİ HAFTAYA ÖĞRENECEĞİZ"

Hangi varyant olursa olsun tedbiri elden bırakmamak gerektiğini vurgulayan Koca “Dün de Uğur Hoca (Prof. Dr. Uğur Şahin) ile görüştüm; bir iki hafta içinde mRNA aşısının Omicron’a ne kadar etki ettiğini, yeni bir aşıya ihtiyaç olup olmadığını, özel bir şeylerin gerekip gerekmediğini söyleyecek” ifadelerini kullandı.

“KAPANMA YOK”

Fahrettin Koca, şu anlık ek bir tedbir gerekmediğini, kapanma gibi bir durumun da olmadığını aktardı. Vatandaşlara seslenen Koca “Kapalı ortamlarda uzun süre durmayın. Ortamları havalandırın. Israrla söylüyorum: Aşı, aşı, aşı. Çünkü aşının etkili olduğunu biliyoruz” şeklinde konuştu.

“DELTA DAHA BULAŞICI”

Sağlık Bakanı Koca, yeni varyantın ne kadar etkili olup olmadığına ilişkin ise “Türkiye’de görülmediği için yeni varyant ile ilgili bir şey demek zor. Şu an Delta daha bulaşıcı gibi… Birkaç haftaya her şey netleşir” sözlerini sarf etti.

“TURKOVAC’A HER YERDE ULAŞILABİLECEK”

TURKOVAC’a acil kullanım onayının yıl bitmeden çıkacağını tahmin ettiğini belirten Koca “Aralık ortasında bekliyoruz. 2 küçük ölçekli üretim tamamlandı. Büyük ölçekli 250 bin dozluk büyüklüğünde olan bir ölçek. Onun da bugün dolumu bitmiş oldu. 2 haftalık süresini bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu. TURKOVAC’ın tek doz şeklinde paketleneceğini belirten Koca, her yerde ulaşılabilir olacağını anlattı.

"MOLNUPIRAVIR ÜCRETSİZ OLACAK"

Omicron varyantının son varyant olabileceği iddialarına ilişkin Koca "İnşallah öyledir. Bir gün bitecek öyle" açıklamasında bulundu. Alınan uçuş tedbirlerinin devam edeceğini ifade eden Bakan Koca, konuşmasına şöyle devam etti: Molnupiravir dediğim şekilde yerli üretimi olacak 3-4 firma bu anlamda müracaatını yaptı. Ben 30-35 kat ucuz olacak dedim ama o rakamdan daha ucuz olacak. 50 kat bile ucuz olabilir. Vatandaşa ücretsiz olacak. Sağlık çalışanları ile ilgili görüşmeler yoğun, birkaç gün içinde önemli hepimizi sevindirecek gelişmeler olacak.

Brent petrolün varil fiyatı son üç ayın en düşük seviyesinde Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 70 doların altına indi.

Uzmanından omicron uyarısı: 'Delta'dan 5 kat daha tehlikeli' Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Prof. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç, Dünya Sağlık Örgütü tarafından endişe veirici olarak kaydedilen 30’dan fazla mutasyon geçiren Omicron (Nu) varyantının, enfeksiyonları etkilesiği son haftalarda enfeksiyonların kesin bir şekilde arttığının altını çizdi.