Türkiye Gazetesi

Türkiye'de son 24 saatte 359 bin 420 Covid-19 testi yapıldı, 25 bin 216 kişinin testi pozitif çıktı, 207 kişi hayatını kaybetti. Bir günde 24.489 hasta virüsü yenmeyi başardı.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,29, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,64 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 120 milyon 390 bin 651 doza yükseldi.

ORDU YİNE ZİRVEDE

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Bartın oldu. ŞANLIURFA AŞIDA SONUNCU En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

"AŞILARINIZI OLUN"

Öte yandan Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Bir dozun yetersizliğinin bilinmesine ve ısrarlı uyarılara rağmen ikinci doz aşısını olmayan 5.166.607 kişi var. Üçüncü dozda ise beklenen seviyenin çok altındayız: Sadece 12.180.234 kişi üçüncü doz aşısını oldu. Bu, yetişkin nüfusun %20,01’ine karşılık geliyor. Aşılarınızı olun" çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de Omicron yok Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Omicron varyantı olup olmadığına ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Koca haftalık vaka haritasını açıkladı: Zirve Osmaniye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık vaka haritasını ve bir önceki haftaya gör vaka sayısı en çok artan 10 ili açıkladı. Haftalık vaka haritasına göre vaka sayısı en çok olan il Osmaniye olurken vaka sayısı en çok artan il ise Tunceli oldu.

Bakan Koca fırtınanın bilançosunu açıkladı:4 ölü 38 yaralı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Bölgesi'nde etkili olan fırtınanın bilançosunu açıkladı. Koca, şiddetinin artıran fırtınada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 38 kişinin de yaralandığını bildirdi.