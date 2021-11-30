Türkiye Gazetesi

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kasım ayı 8'nci Olağan Meclis Toplantısı, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında düzenlenen toplantıda, vatandaşları üzecek bir karar alındı. 1 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere suya yüzde 18 zam yapılması önerisi CHP, İyi Parti ve MHP'li Meclis üyesi Hakan Şimşek'in oylarıyla kabul edildi. Alınan kararla konut abonelerinde 0-10 metreküp arası suyun metreküp fiyatı 7,56 liraya, 11-20 metreküp arası suyun metreküp fiyatı 9 liraya, 21 ve üzeri metreküp suyun fiyatı da 16,84 lira olarak belirlendi.

“ÇEŞME SUYU İÇİLEBİLİR”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, kentin 11 metropolünde musluktan akan suyun yüzde 100'ünün, 19 metropolünde ise yüzde 95'inin içilebilir seviyede olduğunu söyledi. İzmir körfezinde yapılacak çalışmalar konusunda destek isteyen Soyer, "Bizim önceliği sirkülasyon kanalı açılmasına değil de yağmur suyu ayrıştırmaya vermemizin bir anlamı var. Sirkülasyon kanalını şimdi yapmak, evin kapıları açıkken süpürge yapmak gibi. Öncelik yağmur suyu ve pis su kanallarını ayrıştırılması. Bu çok zor bir iş. Sözcüklerle ifade etmek kolay ancak. Ciddi anlamda zor bir çalışma. Yıllardır var olan bir şeyi bozup, yeni bir şey yapıyorsunuz. Ancak bizim şehre borcumuz körfezin başka bir türlü temizlenemeyeceğini bildiğimiz için yapmak zorundayız" dedi.

BİR YILDA YÜZDE 26,85 ZAM

İzmir'de suya ilk altı ayda yapılan yüzde 18 ve diğer 6 ayda yapılması düşünülen yüzde 15'lik zam oranlarıyla ilgili Soyer, "Zamlar yıllık ortalama yüzde 26,85'e geliyor. Meclis başkanı arkadaşlarımızdan rica ettik. İlçe belediyeleri katı atık bedellerini zamlamıyorlar. Biz bir yandan yüzde 15-20 civarında geri çekerken, kısacası vatandaşa çok yüklü bir zam oranı yansımamış olacak" şeklinde konuştu.

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