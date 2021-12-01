Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı tarafından Ağrı ve Iğdır illerini kapsayan “Eren Kış-9 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş” Operasyonunun başlatıldığı duyuruldu.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Ağrı ve Iğdır illerine düzenlenen operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) Ve Güvenlik Korucu Timleri yer alıyor.

Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde “Eren Kış-9 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş” Operasyonunda 910 personel görev alacak.

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