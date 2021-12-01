Türkiye Gazetesi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı tarafından düzenlenen uzay fotoğraf yarışmasında adını dünyaya duyuran Van Gölü, aşırı kuraklıkla gündemde. Gölde suların çekilmesiyle kıyı kenarlarında oluşan adacıklar su kaybını bir kez daha gözler önüne serdi.

ADACIKLAR OLUŞTU

Sıcaklıkların artmasıyla beraber yağışların azalması, Van Gölü'ndeki su kaybını artırdı. Kapalı bir havzada yer almasından dolayı diğer göllere oranla kuraklıktan daha fazla nasibini alan Van Gölü'nde yeni adacıklar oluştu.

VAN GÖLÜ ALARM VERİYOR

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (YYÜ) göle olan kıyısında ortaya çıkan adacıklar, fotoğraf meraklılarının da dikkatini çekti. Adacıkların sığ suyunda yapılan yürüyüş kartpostallık görüntü oluştururken, ortaya çıkan manzara ise göldeki su kaybını bir kez daha gözler önüne serdi.

“HEM BÖLGE HALKI HEM DE BİZLERİ ENDİŞELENDİRİYOR”

Van YYÜ Video İçerik Üreticisi Bülent Menteşe, Van Gölü’nde su çekilmelerinin gündemde olduğunu belirtti. Van Gölü’nün bu yıl da ciddi bir geri çekilmeye maruz kaldığını ifade eden Menteşe, “Gölün çekilmesiyle birlikte küçük tepecikler oluştu. Gölün farklı bölgelerinde bu şekilde oluşan tepecikleri görmek mümkündür. Burası da Van YYÜ sahili ve yaklaşık 3 gündür bu şekilde. Öğrenciler buraya gelip fotoğraf ve video çekiyorlar. Van Gölü’nün üzerinde yürüyormuşçasına bir görsel sunuyor. Yalnız, bu dramatik bir şölendir. Çünkü su seviyesindeki bu düşüklük hem bölge halkını hem de bizleri endişelendiriyor” dedi.

ADACIKLARIN ÜSTÜNDE FOTOĞRAF ÇEKİLDİLER

Van’da 2011 yılında meydana gelen depremlerin ardından gölün çekildiğini fark ettiklerini dile getiren İslam Cindioğlu isimli öğrenci ise gölde adacıkların oluşabileceği kadar bir çekilmenin yaşanacağını tahmin etmediklerini söyledi. Cindioğlu, güzel manzarada fotoğraf çektiklerini ancak altında yatan nedenden dolayı bunun üzücü bir durum olduğunu kaydetti.

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