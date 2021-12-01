Türkiye Gazetesi

Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonda PKK/KCK’lı iki terörist etkisiz hale getirdi. Teröristlerin, PKK/KCK’nın şehir yapılanması olan YPS mensupları Gelhat kod Renas Ermeğan ve Merhas kod Nevzat Durmuş olduğu tespit edildi.

Nokta atışı ile etkisiz hale getirilen Renas ERMEĞAN, 2015’te Şırnak/Cizre ve Silopi’de gerçekleştirilen çukur/barikat eylemlerinde, güvenlik güçlerine karşı çok sayıda eylemin planlayıcısı ve uygulayıcısıydı.

Nevzat Durmuş da örgütün 2015’te Şırnak/Beytüşşebap’a düzenlediği saldırının hazırlığı ve tamamlanmasında aktif olarak yer aldı. Örgütün Suriye – Irak arasındaki aktarım faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamaktaydı.

Terörist Nevzat Durmuş

Terörist Renas Ermeğan

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika haberine göre; Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Harekat bölgelerinde 3 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde bir, Fırat Kalkanı bölgesinde iki olmak üzere saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.