Türkiye Gazetesi

HDP İl Başkanlığı önünde nöbet tutan ailelerin bekleyişi devam ediyor. Öğle saatlerinde parti binası önüne gelen anneler, 33’üncü haftada da oturma eylemine devam etti. Fırtına ve soğuğa rağmen "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açan anneler, HDP ve PKK’ya tepki gösterdi.

Eyleme devam eden 20 aileye bir destek de Uyğaç ailesinden geldi.

"KIZIM 10 YAŞINDAYKEN KANDIRIP GÖTÜRDÜLER, KIZIM GEL DEVLETE TESLİM OL"

Kızı Rozerin’in 2014 yılında 10 yaşındayken aniden ortadan kaybolduğunu ve bir daha kendisinden haber alamadıklarını anlatan Baba Ali Uyğaç, “Kızım için ağlıyorum. Ciğerim yanıyor. Kızımı geri göndersinler. Kızım geri gel, geceleri uyumuyorum. Kızım, beni duyuyorsan gel devlete teslim ol. Biz Türk bayrağı altında yaşıyoruz. Oranın faydası yok. Dön buraya gel. Devlet bizim babamızdır, toprağımızdır, bizim bayrağımızdır. Niye gelip teslim olmuyorsunuz? Neden? Kızımı 10 yaşındayken kandırıp götürdüler. Allah, götürenin belasını versin. Yaylada çobanlık yaptığım zaman hanımım sabah erken saatte beni aradı ‘Rozerin odasında yok’ dedi. Tam 7 yıl oldu kızım hala kayıp. Hiçbir haber alamadım. Kızımın bir fotoğrafı bile yok. Niye kızımı kaçırıp ocağımı söndürdünüz? 10 yaşında bir çocuğu kaçırmaktan utanmıyor musunuz?” dedi.

2015 yılında ‘işe gidiyorum’ diye evden çıkan oğlu Ersin’den haber alamayan anne Ayten Koçhan da, “Kar, kış demeden buradayız. Gelin teslim olun yavrum. Siz gelene kadar biz buradayız. Bir yere ayrılmayacağız. 7 senedir oğlumdan haber alamıyorum. Ersin, beni görüyorsan gel teslim ol” ifadelerini kullandı.

“OĞLUMU HDP GÖTÜRDÜ”

Oğlunun 15 yaşındayken kandırılarak götürüldüğünü anlatan anne Naciye Sönmez Yıldız ise “Oğlum 15 yaşındayken onu kandırdılar. Biliyorum oğlumu HDP götürdü. Ama oğlumu nerede sattılar, onu bilmiyorum. Oğlumu istiyorum. Oğlumu onlara bırakmayacağım. Dağda kimin çocuğu varsa gelip devletine teslim olsun. Çocuklar orada taşta, karda, çamurda sürünüyorlar. Yiyecek bir şey bile bulamıyorlar” diye konuştu.

Evlat nöbetine katılan anne: Oğlumu dağa HDP'li vekil Çepni kaçırdı Samsun'dan Diyarbakır'a gelen bir anne, oğlunun HDP milletvekili Murat Çepni'nin dağa kaçırdığını iddia etti.

Evlat nöbetinde 783’üncü gün: “Bir evladımı şehit ettiniz, bari diğer evladımı verin” Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan acılı aileler Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti 783'üncü gününde devam ediyor.