Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Fumio Kişida ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı.

ERDOĞAN'DAN KİŞİDA'YA TEBRİK

Erdoğan, görüşmede Japonya Başbakanı seçilmesi dolayısıyla Kişida'yı tebrik etti, Türkiye ve Japonya arasındaki yakın iş birliğini yeni dönemde de sürdüreceklerine inandığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı ekonomi, eğitim, afet yönetimi, enerji, güvenlik ve savunma sanayisi dahil geniş bir yelpazede daha da ileriye taşımayı arzu ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Öğretmen ayrımını kaldırıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 20. Milli Eğitim Şurası'nda katılımcılara seslendi. Erdoğan, öğretmenlere müjde verdi, "Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu kısa sürede Meclis'imize sunacağız. Uzman öğretmenlerimiz bir derece alacaklar ve maaşlarında 1000 TL artış olacak. Yüksek Lisans yapmış öğretmenlerimiz sınavdan muaf tutulacaklar. 10 yıllık uzman öğretmenler sınavda başarılı olduktan sonra baş öğretmen olacaklardır. Ayrıca maaşlarında 2 bin TL artışa gideceğiz. Doktora yapan öğretmenlerimiz bu sınavdan muaf olacaklar. Sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını da ortadan kaldırıyoruz. Sözleşmeli öğretmenler aynı haklara sahip olacaklar" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete ilişkin "Asgari ücretle ilgili çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda açıklanacak. Asgari ücrete şuana kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir zaman faizci olmadım, olmayacağım Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan konuşmasında döviz kuruna ve faizlere değinerek, " Yüksek faizden ne kadar rahatsız olduğumu cümle alem bilir. Hiçbir zaman faizci olmadım. Bugün de değilim, yarın da olmayacağım" dedi.