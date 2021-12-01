Türkiye Gazetesi

Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy Belediyesine, usulsüzlük ve rüşvet iddiaları üzerine operasyon düzenlendi. Söz konusu operasyonda Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç ve 12 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın devamında Başkan Sevinç'in tutuklandığı öğrenildi.

7 KİŞİ SERBEST KALDI

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca usulsüzlük ve rüşvet iddiaları üzerine başlattığı soruşturma üzerine Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda aralarında Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç’in de bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı.



Jandarmada işlemleri tamamlanan ve aralarında Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç'inde bulunduğu 6 kişi adliyeye sevk edilirken, 7 kişi ise jandarmadaki sorgulamalarının ardından serbest kaldı. Adliyeye çıkarılan Ender Sevinç tutuklanırken, 5 kişinin ise işlemleri sürüyor.

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