İHH İnsani Yardım Vakfından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım'ı telefonla aradı.
Erdoğan, Bursa'da düzenlenecek Teknoloji Kampı'na giderken geçirdikleri trafik kazasında vefat eden Genç İHH gönüllüleri Kağan Talip Tığlı, Muratcan Kaya, Yusuf Taha Göktaş ve Tarık Kesekçi için başsağlığı diledi.
Bursa otobanda feci kaza: 4 İHH gönüllüsü hayatını kaybetti Bursa-İstanbul Otoyolu Gemlik Serbest Bölgesi kavşağında Selçukgazi tüneli yakınlarında sabah saatlerinde meydana gelen kazada kamyona çarpan otomobil sürücüsü ve araçtaki 4 kişi yaşamını kaybetti.
Bursa’da trafik kazasında hayatını kaybeden gönüllü gençler son yolculuğuna uğurlandı Bursa’da meydana gelen kazada hayatını kaybeden 4 gençten biri olan Genç İHH gönüllüsü uçak mühendisi Tarık Kesekci’nin cenazesi memleketi Nevşehir’de toprağa verildi. Cenaze töreninde konuşan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, “Bütün yaşantısı iyilik peşinde koşmaktı, son yaşadığı da o yolda oldu.” sözleriyle Kesekci’ye veda etti.