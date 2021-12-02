Türkiye Gazetesi

Gaziantep’te babası tarafından şiddete uğrayan ve ağır yaralanan 2 aylık bebeğin Gaziantep Özel Anka Hastanesinde tedavisi sürerken sosyal medyada küçük bebeğin öldüğü ile ilgili paylaşımlar dolaşmaya başladı. İddialarla ilgili hastaneden cevap geldi. Sosyal medyada dolaşan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek sağlık durumu hakkında bilgi verildi.

ÇIKAN HABERLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR

ANKA Hastanesi Genel Müdürü Dr. Cengiz Bayram, “Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya organlarında şiddete uğrayan bebeğin öldüğüne dair haberler yayınlanmıştır. Ancak bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Cihan bebeğin hastanemiz yoğun bakımındaki tedavisi büyük bir titizlikle devam etmektedir. Cihan bebeğin sağlığına kavuşması herkes gibi bizlerin de en büyük temennisi ve duasıdır. O nedenle doktor ve bütün çalışanlarımız ile sizlere Cihan bebek ile ilgili sevindirici haberler verebilmek, bebeğimizi mutlu yarınlara hazırlayabilmek için büyük bir gayretle çalışmaya devam etmekteyiz. İnanıyoruz ki, sizlerin duası ve sevgisi, bizlerin çabasıyla bebeğimiz yaşama yeniden gülümseyecektir” dedi.

Gaziantep'te akılalmaz olay! 3 aylık bebeğe öldüresiye döven cani baba tutuklandı Gaziantep'te 3 aylık bebeğin dövüldüğü görüntüler kan dondurdu. Sosyal medyada yayılan görüntülerde bebeğin öz babası tarafından dövüldüğü iddia edildi. Dayak anına ilişkin görüntülerin ardından emniyet harekete geçti. Cani baba Yunus Göç tutuklandı. Bebeğin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.